Собянин пообещал денежную компенсацию взамен предложенных по программе реновации квартир Мэр уже направил соответствующее предложение

Москвичи, которые не захотят заселяться в квартиру, полученную в рамках программы реновации, смогут получить денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старого жилья. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры», — сообщил политик. Он также заверил, что ни одно здание не включат в программу сноса, пока не будет получено согласие абсолютного большинства жильцов. По его словам, даже если дом уже включили в списки, жильцы смогут отказаться от реализации программы «на любом этапе».

Эти и другие предложения глава столицы направил для учета в городском и федеральном законах. Ранее в пятницу он провел встречу с представителями Общественной палаты Москвы на тему реновации.

Напомним, в начале 2017 президент РФ Владимир Путин поручил снести в Москве старые пятиэтажки («хрущевки») и построить на их месте новые дома. Программа реновации рассчитана на 10-15 лет. По словам самого мэра, первые три года реализации программы обойдутся бюджету в 300 млрд рублей.