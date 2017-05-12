США начнут поставки говядины в Китай не позднее 16 июля Также решается вопрос о поставках птицы из КНР в США

США и Китай договорились о поставках американской говядины на китайский рынок «как можно скорее», однако не позднее 16 июля 2017 года. Об этом сообщили в министерстве торговли США накануне.

В ведомстве отметили, что договоренности достигнуты на условиях соответствующих международным стандартам продовольствия и здоровья животных, а также в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сельском хозяйстве от 1999 года. Помимо этого, в настоящее время также решается вопрос о начале поставок мяса птицы из Китая на территорию США.

Ожидается, что до конца мая Национальный комитет по биобезопасности Китая рассмотрит заявки от восьми американских компаний на поставки продукции в КНР. После этого Пекин определит, какую продукцию можно ввозить в страну. В торговом ведомстве США подчеркнули, что соглашения приняты сторонами при реализации китайско-американского взаимодействия в области экономики в рамках 100-дневного плана действий. Об этой стратегии сотрудничества в апреле этого года, в частности, договорились президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин.