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12.05.17 / 09:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство упростило порядок подтверждения условий получения страховой пенсии

По инвалидности или по возрасту

Страховая пенсия

Коллаж АБН

Правительство РФ упростило порядок подтверждения условий получения страховой пенсии по инвалидности. Постановление обнародовали в пятницу.

Правительство занялось порядком подтверждения периодов ухода за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами и стариками старше 80 лет. Периоды будут подтверждать персонифицированными сведениями.

Напомним, инвалиды получают страховые выплаты из бюджета. В правительстве отметили, что документ нацелен на более полную реализацию пенсионных прав. Новые сведения будет вносить орган, который отвечает за пенсионное обеспечение инвалида или человека пожилого возраста.

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