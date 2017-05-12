Правительство упростило порядок подтверждения условий получения страховой пенсии

Правительство РФ упростило порядок подтверждения условий получения страховой пенсии по инвалидности. Постановление обнародовали в пятницу.
Правительство занялось порядком подтверждения периодов ухода за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами и стариками старше 80 лет. Периоды будут подтверждать персонифицированными сведениями.
Напомним, инвалиды получают страховые выплаты из бюджета. В правительстве отметили, что документ нацелен на более полную реализацию пенсионных прав. Новые сведения будет вносить орган, который отвечает за пенсионное обеспечение инвалида или человека пожилого возраста.
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