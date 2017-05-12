СМИ: Российский Су-27 пролетел в шести метрах от американского Р-8А Poseidon Инцидент разрешился благополучно

Российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии около 20 футов (примерно 6 метров) от американского разведывательного самолета Р-8А Poseidon над нейтральными водами Черного моря 9 мая. Об этом накануне сообщила пресс-секретарь ВМС США в Европе Памела Кунце.

По ее словам, инцидент разрешился благополучно благодаря «профессиональному» и «безопасному» поведению американского пилота. Она добавила, что подобные встречи воздушных и морских судов не редкость и чаще всего они обходятся без происшествий.

Также Памела Кунце не стала называть действия российского летчика неквалифицированными, поскольку заявила, что помимо расстояния есть множество других факторов, по которым стоит говорить о профессионализме пилотов. К ним, например, относятся скорость, высота, видимость и другие. Добавим, в апреле этого года российские Ту-95 выполняли штатное патрулирование вблизи Аляски. В это время были подняты в воздух американские истребители F-22, которые сопровождали российскую авиацию, пока те не покинули зону ПВО.