Суд отказался заочно арестовывать экс-главу Челябинской области Юревича

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство Следственного комитета о заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Судебное заседание состоялось в пятницу.
Юревича обвиняют в получении взяток на 26 млн рублей. Экс-глава области не появлялся на допросах. Адвокаты утверждают, что их подзащитный находится в Лондоне и проходит медицинское обследование.
Напомним, 5 мая его объявили в международный розыск. Юревич возглавлял Челябинскую область с 2010 года. В 2014 году президент Владимир Путин принял его досрочную отставку. Экс-губернатора подозревают в том, что он брал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко и покровительствовал ему.
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