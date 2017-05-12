Суд отказался заочно арестовывать экс-главу Челябинской области Юревича Он уехал в Лондон

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство Следственного комитета о заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Судебное заседание состоялось в пятницу.

Юревича обвиняют в получении взяток на 26 млн рублей. Экс-глава области не появлялся на допросах. Адвокаты утверждают, что их подзащитный находится в Лондоне и проходит медицинское обследование.

Напомним, 5 мая его объявили в международный розыск. Юревич возглавлял Челябинскую область с 2010 года. В 2014 году президент Владимир Путин принял его досрочную отставку. Экс-губернатора подозревают в том, что он брал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко и покровительствовал ему.