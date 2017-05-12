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12.05.17 / 18:06 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп предложил отменить брифинги для прессы

И отвечать журналистам письменно

Фото rg.ru

Фото rg.ru

Президент США Дональлд Трамп заявил, что Белый Дом мог бы отменить регулярные брифинги для сотрудников прессы и отвечать на их запросы в письменной форме. Такое предложение политик высказал в пятницу.

«Так как я очень активный президент, и много чего происходит, мои заместители не могут выступать на публике с безупречной точностью!», — написал Трамп. «Может быть, стоит отменить все дальнейшие «пресс-брифинги» и предоставлять ради точности письменные ответы?», — предположил глава США.

Напомним, Трамп неоднократно критиковал американские СМИ. Он обвинял их в некомпетентности, необъективном освещении его работы и «охоте на ведьм». В частности, президент отвергал обвинения в связях с Россией.

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