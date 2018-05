Трамп предложил отменить брифинги для прессы

Президент США Дональлд Трамп заявил, что Белый Дом мог бы отменить регулярные брифинги для сотрудников прессы и отвечать на их запросы в письменной форме. Такое предложение политик высказал в пятницу.

«Так как я очень активный президент, и много чего происходит, мои заместители не могут выступать на публике с безупречной точностью!», — написал Трамп. «Может быть, стоит отменить все дальнейшие «пресс-брифинги» и предоставлять ради точности письменные ответы?», — предположил глава США.

…Maybe the best thing to do would be to cancel all future «press briefings» and hand out written responses for the sake of accuracy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2017 г.