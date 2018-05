Трамп назвал поведение демократов смешным для России

Президент США Дональд Трамп считает, что поведение представителей демократической партии вызывает у России смех. Об этом он написал в своем аккаунте в Тwitter накануне.

По словам американского лидера, США «разрывают себя на части» из-за попыток демократов оправдать свой проигрыш на выборах. По его мнению, Москва смеется, глядя на это.

Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election.

