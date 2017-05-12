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12.05.17 / 02:42 Новости / Россия и мир

Трамп назвал поведение демократов смешным для России

США «разрывают себя на части» из-за их оправданий

березы трамп россияПрезидент США Дональд Трамп считает, что поведение представителей демократической партии вызывает у России смех. Об этом он написал в своем аккаунте в Тwitter накануне.

По словам американского лидера, США  «разрывают себя на части» из-за попыток демократов оправдать свой проигрыш на выборах. По его мнению, Москва смеется, глядя на это.

Ранее демократы в Конгрессе США заявили, что обеспокоены  судьбой дальнейшего расследования о предполагаемом вмешательстве России в ход президентских выборов в прошлом году после увольнения главы ФБР  Джеймса Коми. Он был снят с должности в связи с тем, что «не способен эффективно управлять» ведомством. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон регулярно обвиняла Дональда Трампа в сговоре с Москвой и призывала спецслужбы провести расследование. Президент США, в свою очередь, упрекал представителей демократов в том, что они выдумали историю о его связях с Россией, чтобы прикрыть собственную неудавшуюся кампанию.

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