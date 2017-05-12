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12.05.17 / 06:53 Новости / Россия и мир

Трамп призвал Россию и Украину «строить мир»

И проиллюстрировал свое сообщение фотографиями с главами МИДов

Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину «строить мир». Такую запись он опубликовал накануне в своем аккаунте в Twitter.

Глава государства сопроводил сообщение фотографиями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным. Он отметил, что встретился с руководителями МИДов в один день.

Ранее Сергей Лавров провел встречу с Дональдом Трампом. Сообщалось, что в ходе переговоров обсуждалась международная повестка дня и российско-американские отношения. Позднее американский лидер в интервью Bloomberg сообщил, что остался доволен встречей. Глава российского МИД сообщил, что Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Россией.

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