Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину «строить мир». Такую запись он опубликовал накануне в своем аккаунте в Twitter.

Глава государства сопроводил сообщение фотографиями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным. Он отметил, что встретился с руководителями МИДов в один день.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G

