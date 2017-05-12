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12.05.17 / 11:43 Новости / Россия и мир

Ученые смогли «обесточить» раковую клетку при помощи антибиотиков

Исследователи Россия, Испании и Чехии

микроскопУченые смогли лишить раковые клетки энергии при помощи антибиотиков. Об этом в пятницу сообщили в Институте молекулярной биологии и физики.

Исследователям удалось воздействовать на митохондрии раковых клеток так, что митохондриальная цепь нарушилась, а раковые клетки получили меньше энергии. Одновременно исследователям удалось подавить аутофагию, чтобы клетки не восстановились и погибли.

Ученые продолжают поиски таких антибиотиков, которые эффективнее всего воздействовали бы на аппарат синтеза белка митохондрий. При этом такие антибиотики не должны затрагивать такой же аппарат в самих клетках. Группа чешских ученых пытается создать программу, которая могла бы распознавать снимки нефункциональных митохондрий. Исследователи из Барселоны продолжают изучать воздействие антибиотиков на раковые стволовые клетки, а также на клетки, устойчивые к химиотерапии.

По материалам: tass.ru
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