Все новости

12.05.17 / 12:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге УФАС отказалось возбуждать дело против «Студии Лебедева»

"Студия Артемия Лебедева" попыталась обвинить конкурента в нарушении законодательства

Артемий Лебедев, фото пресс-службы РоснаноУФАС по Петербургу отказалось возбуждать дело в отношении «Студии Лебедева» по заявлению «Студии Артемия Лебедева». Об этом в городском управлении антимонопольной службы сообщили в пятницу.

Сотрудники управления, изучив материалы, предоставленные сторонами, пришли к выводу, что петербургская «Студия Лебедева» законно приобрела право на название и использует в работе свой фирменный стиль, который отличается от стиля «Студии Артемия Лебедева».

В управлении поясняют, что в названии использована фамилия генерального директора и основателя студии. Само по себе, отмечают в УФАС, это не может быть признано актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, заявитель не предоставил доказательств того, что петербургская студия при выборе названия преследовала цель воспользоваться репутацией московского конкурента. Также не было доказано, что у потребителей нет возможности отличить одну студию от другой.

Напомним, в марте УФАС потребовало от Смольного расторгнуть контракт со «Студией Артемия Лебедева». Комиссией были выявлены нарушения. УФАС признало, что петербургский комитет по туризму созданными условиями дискриминировал другие компании, которые являются прямыми конкурентами студии. Студия создавала логотипы для города.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,119 seconds.