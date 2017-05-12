В Петербурге УФАС отказалось возбуждать дело против «Студии Лебедева» "Студия Артемия Лебедева" попыталась обвинить конкурента в нарушении законодательства

УФАС по Петербургу отказалось возбуждать дело в отношении «Студии Лебедева» по заявлению «Студии Артемия Лебедева». Об этом в городском управлении антимонопольной службы сообщили в пятницу.

Сотрудники управления, изучив материалы, предоставленные сторонами, пришли к выводу, что петербургская «Студия Лебедева» законно приобрела право на название и использует в работе свой фирменный стиль, который отличается от стиля «Студии Артемия Лебедева».

В управлении поясняют, что в названии использована фамилия генерального директора и основателя студии. Само по себе, отмечают в УФАС, это не может быть признано актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, заявитель не предоставил доказательств того, что петербургская студия при выборе названия преследовала цель воспользоваться репутацией московского конкурента. Также не было доказано, что у потребителей нет возможности отличить одну студию от другой.

Напомним, в марте УФАС потребовало от Смольного расторгнуть контракт со «Студией Артемия Лебедева». Комиссией были выявлены нарушения. УФАС признало, что петербургский комитет по туризму созданными условиями дискриминировал другие компании, которые являются прямыми конкурентами студии. Студия создавала логотипы для города.