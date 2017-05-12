В 2016 году количество украинских миллионеров уменьшилось на четверть Но год к году сумма их доходов выросла на 13%

В 2016 году количество миллионеров на Украине сократилось на 24% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в пятницу рассказали в государственной фискальной службе Украины.

Всего по итогам прошлого года в стране оказалось более 3,5 тыс. человек, которые задекларировали более 1 млн гривен дохода. При этом общая сумма их доходов год к году выросла на 13% до 3,2 млрд гривен. Больше всего миллионеров живут в Киеве, а также в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях.

В 2015 году миллионеров на Украине было больше на 1,2 тыс. человек. Напомним, в 2017 году в рейтинг богатейших людей планеты от Forbes вошли шесть украинцев. Первым из них на 359 месте оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов с состоянием $4,6 млрд. За год он разбогател в два раза.