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12.05.17 / 16:29 Новости / Россия и мир / Экономика

В 2016 году количество украинских миллионеров уменьшилось на четверть

Но год к году сумма их доходов выросла на 13%

Украина миллионеры

Фото АБН

В 2016 году количество миллионеров на Украине сократилось на 24% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в пятницу рассказали в государственной фискальной службе Украины.

Всего по итогам прошлого года в стране оказалось более 3,5 тыс. человек, которые задекларировали более 1 млн гривен дохода. При этом общая сумма их доходов год к году выросла на 13% до 3,2 млрд гривен. Больше всего миллионеров живут в Киеве, а также в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях.

В 2015 году миллионеров на Украине было больше на 1,2 тыс. человек. Напомним, в 2017 году в рейтинг богатейших людей планеты от Forbes вошли шесть украинцев. Первым из них на 359 месте оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов с состоянием $4,6 млрд. За год он разбогател в два раза.

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