В России вырос уровень продаж легковых автомобилей

Как стало известно из сообщения Ассоциации европейского бизнеса, полученного редакцией Ленты.ру, в Российской Федерации значительно выросло количество новых автомобилей легкового типа, а также небольших коммерческих авто.

По сравнению с прошлогодними результатами объем продаж увеличился на 7 процентов и составил 129 с половиной тысяч экземпляров. Кроме того, отмечает Ассоциация, за минувшие четыре месяца в стране удалось продать около 450 тысяч автомобилей (результат выше прошлогодних показателей на 2,6 процента).

Согласно отзывам Форекс, при установлении тенденции к постоянному увеличению продаж со временем станет выгоднее также продавать или покупать акции соответствующей компании-производителя авто в российском сегменте авторынка.

По словам председателя производителей автомобилей Ассоциации европейского бизнеса Йорга Шрайбера, результаты апрельских продаж автомобилей хоть и превзошли прошлогодние показатели, тем не менее, не смогли «обогнать» мартовский результат этого года — тогда был зафиксирован девятипроцентный рост продаж.

Председатель также отметил, что отсутствие постепенного роста (о котором можно было бы говорить, если бы апрельский результат смог превзойти мартовский) говорит о том, что сезонное развитие автомобильного рынка еще не было установлено. Отзывы форекс указывают на нестабильность рынка: согласно таким показателям, торговля акциями отечественного автопрома может быть еще очень нестабильной.

Напомним, что согласно итоговому анализу процесса продаж за апрель лидером осталась отечественная Lada: в прошедшем месяце было реализовано 26,4 тысячи автомобилей марки (на 7 процентов больше, чем в 2016 году). Вторую позицию с показателем в 16 тысяч автомобилей заняла KIA (производитель повысил прошлогодний результат на 32%). На третьем месте оказался Hyundai, которому удалось продать свыше 13 тысяч авто (и увеличить объем на 12%).