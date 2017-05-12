Власти Италии оштрафовали WhatsApp на 3 млн евро

Власти Италии оштрафовали мессенджер WhatsApp на 3 млн евро. Заключение антимонопольного ведомства опубликовано в пятницу.
Причиной штрафа стали условия подключения к сервису. Предполагается, что WhatsApp обязывал пользователей предоставлять личные данные Facebook.
Ранее Amnesty International составила рейтинг самых безопасных мессенджеров. В топе рейтинга оказались Facebook и WhatsApp. Оба сервиса получили 73 балла из 100. В тройку также вошли iMessage, Facetime и Telegram.
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