Власти Италии оштрафовали WhatsApp на 3 млн евро Из-за навязывания условий подключения

Власти Италии оштрафовали мессенджер WhatsApp на 3 млн евро. Заключение антимонопольного ведомства опубликовано в пятницу.

Причиной штрафа стали условия подключения к сервису. Предполагается, что WhatsApp обязывал пользователей предоставлять личные данные Facebook.

Ранее Amnesty International составила рейтинг самых безопасных мессенджеров. В топе рейтинга оказались Facebook и WhatsApp. Оба сервиса получили 73 балла из 100. В тройку также вошли iMes­sage, Facetime и Telegram.