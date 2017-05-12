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12.05.17 / 18:21 Новости / Россия и мир

Власти Италии оштрафовали WhatsApp на 3 млн евро

Из-за навязывания условий подключения

Власти Италии WhatsAppВласти Италии оштрафовали мессенджер WhatsApp на 3 млн евро. Заключение антимонопольного ведомства опубликовано в пятницу.

Причиной штрафа стали условия подключения к сервису. Предполагается, что WhatsApp обязывал пользователей предоставлять личные данные Facebook.

Ранее Amnesty International составила рейтинг самых безопасных мессенджеров. В топе рейтинга оказались Facebook и WhatsApp. Оба сервиса получили 73 балла из 100. В тройку также вошли iMes­sage, Facetime и Telegram.

По материалам: reuters.com
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