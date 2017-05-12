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12.05.17 / 12:03 Новости / Политика / Россия и мир

В Волгограде проходит обыск у координатора штаба Навального

По уголовному делу о реабилитации нацизма

Волгоград НавальныйВ Волгограде проходит обыск у местного координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Алексея Волкова. Об этом в пятницу рассказал глава федерального штаба Навального Леонид Волков.

Леонид Волков сообщил, что обыск проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма. Он начался в 10:30 утра по местному времени, добавляет Алексей Волков.

Причиной стала публикация коллажа с раскрашенной зеленкой «Родиной-Матерью» в сообществе «Команда Навального». Леонид Волков пояснил, что картинку выложил один из пользователей. «Команда Навального» удалила публикацию в течение часа, заверяет Леонид Волков.

Напомним, в середине марта во время открытия штаба Навального в Барнауле в лицо Алексею Навальному плеснули зеленкой. Вскоре после этого в соцсетях появились фотографии людей, которые закрашивают лицо и ладони зеленым аквагримом в знак поддержки Навального.

В конце апреля Навального опять облили зеленкой. Из-за этого он получил ожог глаза.

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