В Волгограде проходит обыск у координатора штаба Навального По уголовному делу о реабилитации нацизма

В Волгограде проходит обыск у местного координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Алексея Волкова. Об этом в пятницу рассказал глава федерального штаба Навального Леонид Волков.

Леонид Волков сообщил, что обыск проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма. Он начался в 10:30 утра по местному времени, добавляет Алексей Волков.

Причиной стала публикация коллажа с раскрашенной зеленкой «Родиной-Матерью» в сообществе «Команда Навального». Леонид Волков пояснил, что картинку выложил один из пользователей. «Команда Навального» удалила публикацию в течение часа, заверяет Леонид Волков.

Напомним, в середине марта во время открытия штаба Навального в Барнауле в лицо Алексею Навальному плеснули зеленкой. Вскоре после этого в соцсетях появились фотографии людей, которые закрашивают лицо и ладони зеленым аквагримом в знак поддержки Навального.

В конце апреля Навального опять облили зеленкой. Из-за этого он получил ожог глаза.