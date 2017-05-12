Volkswagen выплатит $1,2 млрд владельцам автомобилей в США В рамках «дизельного скандала»

Автоконцерн Volkswagen выплатит порядка $1,2 млрд владельцам автомобилей данной марки в США. Накануне такое решение было принято окружным судом Сан-Франциско.

Компенсации в размере от $7,8 тыс. до $13,9 тыс., при невозможности устранить неисправность, получат все владельцы автомобилей с трехлитровым дизельным двигателем 2009-2012 годов выпуска, у которых есть дефект программного обеспечения (ПО). Влдаельцы более поздних моделей также могут рассчитывать на выплату в размере до $16,1 тыс.

Ранее в апреле суд в Детройте обязал Volkswagen выплатить штраф в размере $2,8 млрд в рамках «дизельного скандала». В 2016 году автопроизводитель согласился выплатить порядка $15,3 млрд за нарушения экологических норм в США. Компания оказалась в таком положении после того, как выяснилось, что в ее автомобилях с дизельными двигателями стоит ПО, занижающее показатели загрязнения окружающей среды, однако все документы были оформлены в соответствии с законодательством. По данным Volkswagen, проблема фальсификации этих данных касается до 11 млн автомобилей по всему миру.