«ВТБ24» в Петербурге в I квартале нарастил прибыль на 35% год к году За счет роста кредитного портфеля

Прибыль «ВТБ24» в Петербурге в I квартале этого года выросла на 35% год к году. Она составила 1,95 млрд рублей, сообщили в пятницу в компании.

В банке рост прибыли связывают с расширением сети офисов, увеличением кредитного портфеля и повышением эффективности. За четыре месяца этого года кредитный портфель филиала вырос на 2% до 154,6 млрд рублей. При этом наибольший рост показала ипотека — на сегодняшний день эта часть портфеля составляет 79,1 млрд рублей.

«ВТБ24» входит в группу ВТБ. За последние два года петербургский филиал открыл восемь новых офисов. В марте в Петербурге открылся первый бескассовый офис банка.

В целом «ВТБ24» по итогам I квартала получил 12,9 млрд рублей чистой прибыли. Это в четыре разза больше, чем за аналогичный период прошлого года.