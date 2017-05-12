«Яндекс.Деньги» запустили оплату товаров через email

«Яндекс.Деньги» запустили оплату через email. Об этом в «Яндексе» рассказали в пятницу.
Кнопка оплаты покупок будет располагаться прямо в письме. Клиенты «Яндекс.Кассы» смогут создавать рассылки писем с приемом оплаты через SendPulse.
В компании предполагают, что такая функция поможет увеличить продажи тем клиентам, кто развивает email-маркетинг. В email-рассылках используется технология «Умный платёж».
Система «Умный платеж» может предложить пользователю три способа оплаты. Среди них могут быть электронные кошельки, карты, мобильные счета и другие.
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