«Яндекс.Деньги» запустили оплату товаров через email Через «Яндекс.Кассу»

«Яндекс.Деньги» запустили оплату через email. Об этом в «Яндексе» рассказали в пятницу.

Кнопка оплаты покупок будет располагаться прямо в письме. Клиенты «Яндекс.Кассы» смогут создавать рассылки писем с приемом оплаты через SendPulse.

В компании предполагают, что такая функция поможет увеличить продажи тем клиентам, кто развивает email-маркетинг. В email-рассылках используется технология «Умный платёж».

Система «Умный платеж» может предложить пользователю три способа оплаты. Среди них могут быть электронные кошельки, карты, мобильные счета и другие.