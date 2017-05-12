Все новости

12.05.17 / 00:31 Новости / Россия и мир

Захарова: CNN снова попался на вранье

«Никаких серьезных источников в Белом доме у них нет»

мария захарова vostok.rs _Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что американский телеканал CNN соврал насчет того, что в Белом доме недовольны публикацией Москвой фотографий со встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Такое мнение она высказала в своем аккаунте в Facebook накануне.

По словам Марии Захаровой, никаких «серьезных источников» у американского телеканала в администрации главы государства нет, поэтому российским СМИ не стоит его цитировать. Она также добавила, что высказывания издания The Washington Post о том, что Россия могла пронести в Белый дом шпионское оборудование – это «несусветный позор».

Ранее американские издания сообщили о том, что на встречу Сергея Лаврова и Дональда Трампа прессу не допустили. Однако во время переговоров съемку производили личные фотографы сторон. После этого CNN со ссылкой на высокопоставленные источники информировал, что в Белом доме недовольны тем, что Россия обнародовала снимки со встречи. Позднее  первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс отметила, что протокол мероприятия был соблюден.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,116 seconds.