Захарова: CNN снова попался на вранье «Никаких серьезных источников в Белом доме у них нет»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что американский телеканал CNN соврал насчет того, что в Белом доме недовольны публикацией Москвой фотографий со встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Такое мнение она высказала в своем аккаунте в Facebook накануне.

По словам Марии Захаровой, никаких «серьезных источников» у американского телеканала в администрации главы государства нет, поэтому российским СМИ не стоит его цитировать. Она также добавила, что высказывания издания The Washington Post о том, что Россия могла пронести в Белый дом шпионское оборудование – это «несусветный позор».

Ранее американские издания сообщили о том, что на встречу Сергея Лаврова и Дональда Трампа прессу не допустили. Однако во время переговоров съемку производили личные фотографы сторон. После этого CNN со ссылкой на высокопоставленные источники информировал, что в Белом доме недовольны тем, что Россия обнародовала снимки со встречи. Позднее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс отметила, что протокол мероприятия был соблюден.