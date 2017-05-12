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12.05.17 / 11:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Фанаты «Зенита» устроят акцию протеста против действий властей Петербурга на матче с «Краснодаром»

На вираже недовольны подготовкой нового стадиона к матчам Кубка Конфедераций

зенит акция протестаФанаты футбольного клуба «Зенит» устроят акцию протеста против действий властей Петербурга и переноса матча «Зенит» — «Краснодар» с «Санкт-Петербург Арены» на стадион «Петровский». Об этом АБН рассказали представители виража петербургского клуба.

«Это настоящий позор. Стыдно за город, стыдно за то, что с ним творят. Стадион строили десять лет, и за это время не смогли подготовить газон. Мы с подобной ситуацией мириться не намерены и выскажем свою позицию в среду. Надеемся на поддержку остальных болельщиков», — рассказали представители фанатского сектора. По их словам, к матчу с краснодарцами болельщики подготовят перфоманс, посвященный ситуации с новой ареной, а также отрепетируют несколько новых кричалок.

Напомним, ранее в оргкомитете «Россия-2018» сообщили, что поединок «Зенит» — «Краснодар» перенесут на стадион «Петровский». «Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций», — рассказали организаторы турнира. Они также отметили, что новая арена, по мнению представителей FIFA, соответствует требованиям для проведения Кубка конфедераций.

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