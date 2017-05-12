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12.05.17 / 10:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Спорт

«Зенит» заявил о переносе матча с «Краснодаром» на «Петровский»

Решили, что со стадиона на Крестовском хватит тестовых матчей

Зенит КраснодарФК «Зенит» заявил о переносе матча с «Краснодаром» на стадион «Петровский». Об этом в клубе заявили накануне.

Напомним, ранее матч планировали как третий тестовый для стадиона «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. Однако представители FIFA, олргкомитета «Россия-2018» и Смольный, а также представители «Зенита» решили, что новая арена вполне соответствует требованиям международной футбольной организации.

В настоящий момент агрономы начинают подготовку газона к Кубку конфедераций. Его «уберегут от дополнительной нагрузки».

Напомним, о том, что третий запланированный матч перенесут, СМИ начали писать в начале недели. Ранее в воскресенье 7 мая на стадионе на Крестовском прошел матч «Зенит» — «Терек». При этом в «Зените» АБН получил ответ, что матч с «Краснодаром» состоится на новом сталионе. Однако в клубе оговорили, что информации о переносе матча нет «на данный момент».

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