Пайщики петербургского ЖК «Нева-Парк» обвинили застройщиков в саботировании строительства В компании не отчитываются о потраченных средствах и затягивают сроки

Пайщики жилого комплекса «Нева-Парк» обвинили застройщиков в саботировании строительного процесса и уходе от ответственности за деятельность компании. Об этом АБН сообщили участники долевого строительства в пятницу.

По словам пайщиков, руководство жилищного кооператива «Нева-Парк» не исполнило обязательств по договорам и не строило домов. Компания не предоставила возможность для ознакомления со строительной документацией, а также не отчиталась о потраченных средствах. В мае прошлого года правление кооператива на основании доверенностей от пайщиков передало права и обязанности застройщика обществу с ограниченной ответственностью «Вектор». Участники долевого строительства также отметили, что и новая строительная компания затягивает процесс возведения зданий, не идет на заключение договоров долевого участия и стремится уйти от ответственности за затягивание сроков.

Отметим, жилой комплекс «Нева-Парк» строят в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Застройщики возводят два многоквартирных дома общей площадью более 11 тыс. кв. м. Первоначальным застройщиком ЖК являлась компания «Мегаполис-Развитие». По итогам собрания пайщиков, представителей Ленинградской области и строительных компаний компанию обязали подготовить финансовый отчет, но, по словам пайщиков, в «Мегаполис-Развитие» не отчитались о потраченных средствах.