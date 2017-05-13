Власти Беларуси планируют ввести обязательный отпуск для отцов Большая часть жителей республики выступают за

В Беларуси власти намерены ввести обязательный отпуск для отцов при рождении ребенка. Об этом рассказал в субботу замминистра труда и социальной защиты Александр Румак.

Румак возглавляет межведомственную группу, созданную специально для проработки вопроса. В нее вошли представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты, профсоюзные работники.

По словам замминистра, более 66% жителей Белоруссии выступают за введение такого отпуска для мужчин. При этом среди респондентов-мужчин за инициативу высказались 61,2%, среди женщин — 70,3%.

Добавим, обязательный социальный отцовский отпуск предусмотрен также разделом «Семья и детство» государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Белоруссии» на 2016-2020 годы. После принятия решения относительно этой инициативы в Трудовой кодекс могут быть внесены изменения.