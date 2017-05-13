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13.05.17 / 15:39 Новости / Общество / Россия и мир

Власти Беларуси планируют ввести обязательный отпуск для отцов

Большая часть жителей республики выступают за

ребенок семья дети родители отец семьяВ Беларуси власти намерены ввести обязательный отпуск для отцов при рождении ребенка. Об этом рассказал в субботу замминистра труда и социальной защиты Александр Румак.

Румак возглавляет межведомственную группу, созданную специально для проработки вопроса. В нее вошли представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты, профсоюзные работники.

По словам замминистра, более 66% жителей Белоруссии выступают за введение такого отпуска для мужчин. При этом среди респондентов-мужчин за инициативу высказались 61,2%, среди женщин — 70,3%.

Добавим, обязательный социальный отцовский отпуск предусмотрен также разделом «Семья и детство» государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Белоруссии» на 2016-2020 годы. После принятия решения относительно этой инициативы в Трудовой кодекс могут быть внесены изменения.

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