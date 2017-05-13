В Донецкой области в ходе обстрелов жилых районов погибли четыре человека Еще одного мужчину госпитализировали

В городе Авдеевка в ходе обстрелов жилых районов погибли четыре человека. Об этом в субботу заявил глава военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По информации Жебривского, снаряд попал во двор жилого дома на улице Сапронова. Помимо трех погибших женщин и одного мужчины, пострадал еще один человек, отметил политик. Представители ДНР информацию об обстреле Авдеевки со стороны республики опровергли.

С 1 апреля на территории конфликта действует режим прекращения огня. Несмотря на подтверждение перемирия в дальнейшем, стороны продолжают совершать обстрелы.

Ситуация в зоне конфликта на юго-востоке Украины обострилась в январе текущего года, когда украинские военные сделали попытку перейти в наступление на самопровозглашенные республики. Конфликт на юго-востоке страны продолжается с 2014 года.