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13.05.17 / 15:01 Новости / Общество / Россия и мир

Европол оказывает содействие пострадавшим от вируса-вымогателя странам

Атаку назвали "беспрецедентной"

хакер кибербезопасность кибератакаЕвропейское полицейское агентство (Европол) тесно сотрудничает с подразделениями по борьбе с киберпреступлениями и ключевыми игроками в этой сфере в странах, которые пострадали от вируса-шифровальщика WannaCry. Об этом в организации сообщают в субботу.

«Атака осуществлена на беспрецедентном уровне и потребует сложного международного расследования для установления ее организаторов», — отметили в Европоле. Сообщается, что внутри организации существует специальная группа, которая будет играть ключевую роль в расследовании.

Напомним, накануне была осуществлена масштабная хакерская атака, от которой пострадали 99 стран. Большинство зараженных вирусом компьютеров находится в России и Украине. В России атаке подверглись МВД, РЖД, «Мегафон» и другие организации. В Минздраве и Центробанке рассказали о том, что сети удалось защитить.

 

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