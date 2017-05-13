Европол оказывает содействие пострадавшим от вируса-вымогателя странам Атаку назвали "беспрецедентной"

Европейское полицейское агентство (Европол) тесно сотрудничает с подразделениями по борьбе с киберпреступлениями и ключевыми игроками в этой сфере в странах, которые пострадали от вируса-шифровальщика WannaCry. Об этом в организации сообщают в субботу.

«Атака осуществлена на беспрецедентном уровне и потребует сложного международного расследования для установления ее организаторов», — отметили в Европоле. Сообщается, что внутри организации существует специальная группа, которая будет играть ключевую роль в расследовании.

Напомним, накануне была осуществлена масштабная хакерская атака, от которой пострадали 99 стран. Большинство зараженных вирусом компьютеров находится в России и Украине. В России атаке подверглись МВД, РЖД, «Мегафон» и другие организации. В Минздраве и Центробанке рассказали о том, что сети удалось защитить.