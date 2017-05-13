Евросоюз выделил Украине €10 млн на поддержку реформы госуправления Кабмин пообещал "привлечь лучших специалистов"

Евросоюз выделил Украине первый транш бюджетной поддержки в размере €10 млн по программе «Поддержка комплексной реформы государственного управления на Украине». Об этом сообщили в субботу в украинском кабмине.

В правительстве Украины отметили своевременность финансовой помощи в связи с началом реформы министерств и пообещали привлекать «лучших специалистов», отбирая их путем открытых конкурсов. «Министерства должны быть современными и эффективными», — заключили в кабмине.

Напомним, в 2016 году посол ЕС на Украине Хюг Мингарелли во время презентации обновленной структуры поддержки реформ на Украине сообщил, что союз готовит масштабную программу помощи республике. Он уточнял, что ее стоимость превысит €100 млн .