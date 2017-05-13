Касьянов отказался от участия в выборах президента РФ в 2018 году Из-за отсутствия желания

Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов отказался от участия в выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщили в партии в субботу.

Свой отказ бывший премьер-министр объяснил отсутствием желания участвовать в президентской гонке. В ПАРНАС-е отметили, что условием выдвижения кандидата станет принятие им политической повестки партии. Главным пунктом повестки является избрание президента на двухлетний период, в ходе которого проводятся демократические реформы в стране.

В феврале текущего года Михаил Касьянов заявил, что не исключает своего выдвижения на выборы президента в 2018 году. По словам политика, решение о его возможном выдвижении приняли на съезде партии в декабре прошлого года.

Михаил Касьянов является председателем партии ПАРНАС с 2015 года. С 2000 по 2004 год политик занимал должность премьер-министра РФ.