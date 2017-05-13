КНДР согласны на диалог с США при «правильных условиях» — СМИ Северокорейская делегация встречалась с американскими экспертами

В КНДР готовы провести переговоры с США при создании для этого «правильных условий». Об этом в субботу сообщила глава отдела по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи, которую цитирует агентство Yonhap.

По ее словам, Пхеньян и Вашингтон смогут начать диалог только при соблюдении надлежащих условий, каких именно она не уточнила. По сообщению агентства Yonhap, которое ссылается на южнокорейские дипломатические источники, до этого делегация Северной Кореи встречалась в Осло с экспертами из центра New America.

Добавим, ранее по информации агентства Кyodo, президент США Дональд Трамп сообщил, что готов пригласить в Белый дом северокорейского лидера Ким Чен Ына. Однако он сделает это только если Пхеньян откажется от ракетной и ядерной программ. Тогда агентство уточнило, что эта позиция была озвучена Китаю, который имеет влияние на КНДР. Между тем, американский президент неоднократно заявлял, что готов пойти на любые меры давления на КНДР, в том числе военные.