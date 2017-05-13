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13.05.17 / 03:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Минимальная цена на водку в России выросла до 205 рублей

На коньяк – до 371 рублей

Минфин ожидает

Фото: vistanews.ru

В России увеличилась минимальная розничная цена на бутылку водки, за 0,5 л потребитель должен будет отдать не менее 205 рублей. Соответствующий документ, подготовленный министерством финансов России, вступает в силу с субботы.

При этом минимальная цена от производителя за бутылку водки составит 173 рубля, оптовая – 178 рублей. Также выросли цены на коньяк: минимальная розничная цена за 0,5 л коньяка составит 371 рубль, у производителя купить коньяк можно будет от 314 рублей, а у оптовиков – от 323 рублей.

Таким образом, рост цены на водку составил почти 8%, а на коньяк –  15%. Добавим, с начала этого года в России увеличился акциз на крепкий алкоголь с 500 до 523 рублей за 1 л безводного спирта. Это первое повышение с 2014 года. Минимальные цены на крепкий алкоголь формируются государством с 2009 года.

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