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13.05.17 / 05:31 Новости / Россия и мир

Пять мирных сирийцев погибли при ударе коалиции – СМИ

Авиаудары наносились по позициям террористов

военные-сирия-война-bbc.com_В результате авиаудара ВВС коалиции возле города Дэйр-эз-Зор погибли пять мирных жителей Сирии. Об этом в субботу передает агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Предположительно, удары наносились по позициям террористов в Эль-Курии. Однако американское военное ведомство пока не подтвердило гибель мирных жителей в этом районе.

Добавим, ранее в Сирии вступил в силу меморандум о формировании в определенных районах «безопасных зон», на которых должны прекратиться военные столкновения правительственных войск и вооруженной оппозиции. Меморандум был подписан Россией, Ираном и Турцией. Позднее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США при определенных условиях смогут выступать в качестве наблюдателя за этими зонами.

По материалам: tass.ru
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