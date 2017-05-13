Пять мирных сирийцев погибли при ударе коалиции – СМИ

В результате авиаудара ВВС коалиции возле города Дэйр-эз-Зор погибли пять мирных жителей Сирии. Об этом в субботу передает агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Предположительно, удары наносились по позициям террористов в Эль-Курии. Однако американское военное ведомство пока не подтвердило гибель мирных жителей в этом районе.
Добавим, ранее в Сирии вступил в силу меморандум о формировании в определенных районах «безопасных зон», на которых должны прекратиться военные столкновения правительственных войск и вооруженной оппозиции. Меморандум был подписан Россией, Ираном и Турцией. Позднее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США при определенных условиях смогут выступать в качестве наблюдателя за этими зонами.
106 SQL queries done. Page generation took 0,115 seconds.
Новости партнеров: