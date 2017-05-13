Мутко призвал регионы «разумно подходить» к введению курортного сбора И заниматься инфраструктурой

Регионы должны с осторожностью подойти к введению курортного сбора. Такое мнение высказал в субботу вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания Координационного совета по туризму в Рязани.

Мутко призвал региональные власти подходить к вопросу «разумно». Он напомнил о том, что это не станет главным источником поступления денег в бюджет.

«Надо заниматься созданием качественной инфраструктуры, надо создавать новые турпродукты, улучшать качество обслуживания», — пояснил вице-премьер. Он подчеркнул, что в сфере туризма у России есть сильные конкуренты, такие как Турция и Египет.