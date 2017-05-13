Все новости

13.05.17 / 18:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Мутко призвал регионы «разумно подходить» к введению курортного сбора

И заниматься инфраструктурой

Виталий Мутко rg.ruРегионы должны с осторожностью подойти к введению курортного сбора. Такое мнение высказал в субботу вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания Координационного совета по туризму в Рязани.

Мутко призвал региональные власти подходить к вопросу «разумно». Он напомнил о том, что это не станет главным источником поступления денег в бюджет.

«Надо заниматься созданием качественной инфраструктуры, надо создавать новые турпродукты, улучшать качество обслуживания», — пояснил вице-премьер. Он подчеркнул, что в сфере туризма у России есть сильные конкуренты, такие как Турция и Египет.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,116 seconds.