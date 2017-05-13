Все новости

13.05.17 / 04:57 Новости / Россия и мир

Нацбезопасность США готова оказать помощь в борьбе с кибератаками

Ведомство также выпустило советы, как обезопасить себя

Фото vistanews.ru

Фото vistanews.ru

Министерство национальной безопасности США (Нацбезопасность) сообщило, что знает о масштабных хакерских атаках по всему миру и готово оказать техническую поддержку в случае необходимости как внутри страны, так и на международном уровне. Об этом в ведомстве сообщили накануне.

Кроме того, министерство опубликовало несколько советов о том, как обезопасить свой компьютер от хакерской атаки. Так, специалисты советуют обновить систему, не переходить по незнакомым ссылкам и на всякий случай сделать резервное копирование файлов.

Добавим, «Лаборатория Касперского» также выпустила рекомендации. Так, компаниям необходимо установить официальный патч от Microsoft, который закрывает эту уязвимость, а также убедиться, что включены защитные решения на всех узлах сети. Накануне хакерским атакам подверглись компьютеры и системы крупных компаний и организаций по всему миру. По данным экспертов «Лаборатории Касперского», атака происходила через сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

106 SQL queries done. Page generation took 0,117 seconds.