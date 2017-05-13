Нацбезопасность США готова оказать помощь в борьбе с кибератаками Ведомство также выпустило советы, как обезопасить себя

Министерство национальной безопасности США (Нацбезопасность) сообщило, что знает о масштабных хакерских атаках по всему миру и готово оказать техническую поддержку в случае необходимости как внутри страны, так и на международном уровне. Об этом в ведомстве сообщили накануне.

Кроме того, министерство опубликовало несколько советов о том, как обезопасить свой компьютер от хакерской атаки. Так, специалисты советуют обновить систему, не переходить по незнакомым ссылкам и на всякий случай сделать резервное копирование файлов.

Добавим, «Лаборатория Касперского» также выпустила рекомендации. Так, компаниям необходимо установить официальный патч от Microsoft, который закрывает эту уязвимость, а также убедиться, что включены защитные решения на всех узлах сети. Накануне хакерским атакам подверглись компьютеры и системы крупных компаний и организаций по всему миру. По данным экспертов «Лаборатории Касперского», атака происходила через сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.