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13.05.17 / 16:00 Новости / Общество / Россия и мир

МВД Чечни планирует обратиться в суд из-за публикаций о притеснении геев в республике

В ведомстве сообщили, что случаев притеснения не обнаружено

Фото с сайта polytika.ru

Фото с сайта polytika.ru

Министерство внутренних дел (МВД) Чечни намерено обратиться в суд из-за статей «Новой газеты» о нарушении прав мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в субботу заявил глава ведомства Руслан Алханов.

«Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным», — сообщил Алханов «Интерфаксу». По его словам, ведомство не получило ни одного обращения от геев, которых, по информации журналистов, притесняют в Чечне. На телефоны доверия, уточнил он, также не поступило ни одного звонка.

Глава МВД по Чечне рассказал, что назначенная им служебная проверка не нашла подтверждений информации из статьи «Нового газеты». Он добавил, что ведомство намерено обратиться в суд.

Напомним, в апреле в «Новой газете» была опубликована статья «Убийство чести». По информации журналистов, в Чечне было задержано около 100 геев, при этом несколько человек были убиты. Также в статье шла речь о «секретных тюрьмах», в которых якобы содержались задержанные.

 

По материалам: interfax.ru
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