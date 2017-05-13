NASA проведет тестовый полет ракеты-носителя SLS без экипажа Из-за высоких рисков

Специалисты NASA приняли решение провести первый тестовый полет сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System) без экипажа на борту в 2019 году. Об этом накануне сообщили в космическом ведомстве.

В NASA посчитали все риски, связанные с полетом, а также оценили стоимость, и решили отказаться от этой идеи, хотя технически отправить астронавтов возможно. В агентстве отметили, что изначальный план – провести тестовый полет без экипажа, остается наиболее перспективным для дальнейшего обеспечения полетов человека за пределы околоземной орбиты.

Ранее NASA сообщало, что намерено впервые запустить SLS на пилотируемом корабле Orion с экипажем на борту. При этом испытательный полет в 2018 году будет беспилотным, а в 2021 – с участием астронавтов. Однако из-за задержек в сроках производства, ожидаемым бюджетом и других трудностей, график пришлось обновить. Добавим, ракета-носитель SLS и корабль Orion позволят, в частности, совершить полет на Марс.