РФПИ совместно с партнерами инвестирует более $1 млрд в реновацию территории бывшего аэродрома Тушино Там появится технопарк "Ростех-Сити"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с другими входящими в международный консорциум инвесторами вложат $1 млрд в проект комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы более $1 млрд. Об этом в субботу заявил глава российского фонда Кирилл Дмитриев.

В консорциум также входит Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation. Кроме того, в него вошли ведущие ближневосточные инвестфонды и группа Vi Holding.

На территории бывшего аэродрома появится технопарк «Ростех-Сити». Дмитриев отметил, что в проекте «большая долговая часть». Акционерный капитал , по его словам, составит порядка $300 млн.