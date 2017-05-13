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13.05.17 / 12:59 Новости / Общество / Россия и мир

В РЖД рассказали об атаках вируса-шифровальщика

В компании работают над его уничтожением

Железная дорога РЖД поезд снег зима электричкаЭлектронную систему Российских железных дорог (РЖД) атаковал вирус-шифровальщик. Об этом в компании рассказали в субботу.

На работу железных дорог кибератака не повлияла. Сообщается, что в настоящее время вирус локализован и специалисты работают над его уничтожением.

Напомним, накануне по всему миру прошли хакерские атаки. Были заражены компьютеры в 99 странах. Вирус блокирует файлы пользователя и требует выкуп в размере $300 биткоинами.

В России были атакованы телекоммуникационные компании «МегаФон» и «ВымпелКом», а также МВД и Минздрав. Кроме того, о попытках взлома сообщили в Центробанке.

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