В РЖД рассказали об атаках вируса-шифровальщика В компании работают над его уничтожением

Электронную систему Российских железных дорог (РЖД) атаковал вирус-шифровальщик. Об этом в компании рассказали в субботу.

На работу железных дорог кибератака не повлияла. Сообщается, что в настоящее время вирус локализован и специалисты работают над его уничтожением.

Напомним, накануне по всему миру прошли хакерские атаки. Были заражены компьютеры в 99 странах. Вирус блокирует файлы пользователя и требует выкуп в размере $300 биткоинами.

В России были атакованы телекоммуникационные компании «МегаФон» и «ВымпелКом», а также МВД и Минздрав. Кроме того, о попытках взлома сообщили в Центробанке.