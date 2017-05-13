Сноуден ответил на сообщения об использовании хакерами программы АНБ АНБ косвенно связано с этими кибератаками

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о том, что хакеры могли использовать программы агентства. Свое мнение он написал в Тwitter накануне.

Так, Эдвард Сноуден написал, что АНБ разрабатывало инструменты, которые могли бы использоваться при хакерских атаках. Также он отметил необходимость выяснить у представителей агентства наличие возможных уязвимостей у таких программ.

Организация WikiLeaks также сообщила, что, в частности, хакерские атаки в Великобритании связаны с вирусами, разработанными АНБ. Кроме того, в марте организация предупреждала о том, что ЦРУ США ведет разработку вредоносных программ, вирусов и троянов для взлома устройств. Как только одна из этих наработок попадет в руки злоумышленникам, то распространится по миру за секунды. Добавим, по данным «Лаборатории Касперского», масштабная хакерская атака накануне затронула 74 страны, всего было предпринято порядка 45 тыс. попыток взлома.