Сноуден ответил на сообщения об использовании хакерами программы АНБ

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о том, что хакеры могли использовать программы агентства. Свое мнение он написал в Тwitter накануне.
Так, Эдвард Сноуден написал, что АНБ разрабатывало инструменты, которые могли бы использоваться при хакерских атаках. Также он отметил необходимость выяснить у представителей агентства наличие возможных уязвимостей у таких программ.
Организация WikiLeaks также сообщила, что, в частности, хакерские атаки в Великобритании связаны с вирусами, разработанными АНБ. Кроме того, в марте организация предупреждала о том, что ЦРУ США ведет разработку вредоносных программ, вирусов и троянов для взлома устройств. Как только одна из этих наработок попадет в руки злоумышленникам, то распространится по миру за секунды. Добавим, по данным «Лаборатории Касперского», масштабная хакерская атака накануне затронула 74 страны, всего было предпринято порядка 45 тыс. попыток взлома.
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