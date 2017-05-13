США пока не будут назначать спецпрокурора по России Поскольку расследованию ничего не угрожает

Заместитель главы министерства юстиции США Род Розенстайн пока не собирается назначать специального и независимого прокурора по делу о предполагаемом вмешательстве России в ход президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом накануне сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, такое решение было принято поскольку, по мнению Рода Розенстайна, расследованию о «российском вмешательстве» в выборы на данном этапе ничего не угрожает. Кроме того, замглавы Минюста США не видит оснований для своего отстранения от контроля за ходом расследования.

Ранее группа из 20 генеральных прокуроров штатов США выступила с инициативой назначить специального обвинителя для расследования о предполагаемом вмешательстве России в политические процессы в США. Во вторник, 9 мая, президент США Дональд Трамп отстранил от должности бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Его увольнение поддержали руководитель Минюста Джефф Сешнс и Род Розенстайн. Джеймс Коми, в частности, вел расследование о возможных связях России и Дональда Трампа, которые отрицают как Белый дом, так и Кремль.