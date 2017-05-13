СМИ: США поставят Саудовской Аравии оружие на $100 млрд А в ближайшие десять лет объем может вырасти до $300 млрд

США завершают переговоры о поставках вооружений в Саудовскую Аравию на сумму порядка $100 млрд. Об этом накануне передает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

По совам собеседника издания, переговоры находятся в завершающей стадии по ряду сделок. По сведениям агентства, объем таких закупок может вырасти до $300 млрд в ближайшие десять лет.

Добавим, ожидается, что президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине мая этого года. Это будет первая зарубежная поездка нового американского лидера. Поставки оружия в Саудовскую Аравию были сокращены при администрации бывшего президента США Бараке Обаме. Тогда Белый дом опасался, что боеприпасы могут быть использованы против мирного населения в Йемене, где Саудовская Аравия проводит военную кампанию.