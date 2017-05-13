Все новости

13.05.17 / 03:32 Новости / Россия и мир

Трамп может провести перестановки в пресс-службе Белого дома

Якобы хочет уволить пресс-секретаря

трампПрезидент США Дональд Трамп может начать перестановки в пресс-службе администрации главы государства из-за того, что она якобы не справляется со своей работой. Об этом накануне пишет газета Wall Street Journal.

Так, согласно информации издания, американский лидер планирует освободить от должности своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Однако Дональд Трамп может не ограничиться одним кадром и реорганизовать весь отдел, отвечающий за связи с общественностью.

Ранее президент США предложил отменить брифинги для журналистов и заменить их печатной рассылкой информации для того, чтобы позиция Белого дома не искажалась. Однако пул журналистов, аккредитованных при администрации президента, выступил против такой инициативы. Американский лидер неоднократно критиковал СМИ, обвиняя их в публикации фейковых новостей. В частности, он назвал некоторые американские медиа, в том числе, New York Times и CNN, «врагами американского народа».

По материалам: wsj.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

106 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.