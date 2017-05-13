Трамп может провести перестановки в пресс-службе Белого дома Якобы хочет уволить пресс-секретаря

Президент США Дональд Трамп может начать перестановки в пресс-службе администрации главы государства из-за того, что она якобы не справляется со своей работой. Об этом накануне пишет газета Wall Street Journal.

Так, согласно информации издания, американский лидер планирует освободить от должности своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Однако Дональд Трамп может не ограничиться одним кадром и реорганизовать весь отдел, отвечающий за связи с общественностью.

Ранее президент США предложил отменить брифинги для журналистов и заменить их печатной рассылкой информации для того, чтобы позиция Белого дома не искажалась. Однако пул журналистов, аккредитованных при администрации президента, выступил против такой инициативы. Американский лидер неоднократно критиковал СМИ, обвиняя их в публикации фейковых новостей. В частности, он назвал некоторые американские медиа, в том числе, New York Times и CNN, «врагами американского народа».