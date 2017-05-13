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13.05.17 / 06:24 Новости / Россия и мир

Умер академик РАН Анатолий Гранов

После продолжительной болезни

Анатолий ГрановНа 86-м году жизни умер член Российской Академии наук, директор Центра радиологии и хирургических технологий Анатолий Гранов. Об этом накануне сообщили в министерстве здравоохранения России.

В ведомстве отметили, что Анатолий Гранов ушел из жизни после продолжительной болезни.  В Минздраве также подчеркнули, что врач был основоположником  тактик хирургического лечения ряда онкологических заболеваний, и его методы в настоящее время широко применяются.

Он получил высшее образование в Донецком медицинском институте им. А. М. Горького. Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Анатолий Гранов возглавил в 1993 году. Он был удостоен множества правительственных наград, в том числе Государственной премии Российской Федерации и премии Правительства России.

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