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13.05.17 / 00:50 Новости / Россия и мир

Умер экс-президент Финляндии Мауно Койвисто

Ему было 93 года

Бывший президент Финляндии Мауон Койвисто, умерБывший президент Финляндии Мауно Койвисто умер в пятницу вечером в больнице Хельсинки. Об этом сообщили в администрации действующего президента страны накануне.

Сообщается, что он ушел на 94-м году жизни. В последние годы он страдал болезнью Альцгеймера, что мешало ему заниматься какой-либо публичной деятельностью.

Мауно Койвисто был девятым президентом Финляндии. Она возглавлял государство в течение 12 лет с 1982 по 1994 год. При нем страна вошла в Евросоюз. До своего избрания он занимал должность премьер-министра страны, министра финансов и управляющего Банка Финляндии.

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