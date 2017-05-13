Умер экс-президент Финляндии Мауно Койвисто Ему было 93 года

Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто умер в пятницу вечером в больнице Хельсинки. Об этом сообщили в администрации действующего президента страны накануне.

Сообщается, что он ушел на 94-м году жизни. В последние годы он страдал болезнью Альцгеймера, что мешало ему заниматься какой-либо публичной деятельностью.

Мауно Койвисто был девятым президентом Финляндии. Она возглавлял государство в течение 12 лет с 1982 по 1994 год. При нем страна вошла в Евросоюз. До своего избрания он занимал должность премьер-министра страны, министра финансов и управляющего Банка Финляндии.