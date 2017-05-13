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13.05.17 / 06:57 Новости / Россия и мир

Увольнением директора ФБР недовольны 46% американцев — опрос

Одобрили решение Дональда Трампа – 39%

директора

Фото EPA

Порядка 46% опрошенных жителей Соединенных Штатов высказались против решения президента США Дональда Трампа  о снятии с должности экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Такие данные следуют из социологического опроса, проведенного службой Gallup.

Согласно опросу, около 39% респондентов заявили, что одобряют решение американского лидера. Порядка 15% опрошенных американцев затруднились ответить на вопрос.

При этом больше всего президента поддерживают республиканцы (79% респондентов). Опрос проводился 10 и 11 мая среди чуть более 1 тыс. граждан США.  Глава Соединенных Штатов уволил Джеймса Коми во вторник, 9 мая. В Белом доме уточнили, что решение принято в связи «с утратой доверия президента».

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