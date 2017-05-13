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13.05.17 / 11:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Джонсон: Великобритания может не выплачивать компенсации Евросоюзу после Brexit

ЕС может потребовать от королевства выплаты $110 млрд

Фото: dni.ru

Фото: dni.ru

Великобритания может покинуть Евромоюз, не выплачивая компенсаций. Об этом заявил в субботу глава британского МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. 

По мнению Джонсона, у Великобритании есть право не выплачивать компенсации, сумма которых может составить $103 млрд. (£80 млрд). Он напомнил слова премьер-министра страны Терезы Мэй о том, что «отсутствие соглашения (об условиях Brexit) лучше, чем плохая сделка».

Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что британским властям придется быть бдительными во время переговоров по Brexit. Джонсон пояснил, что Брюссель собирается «играть грязно».

Напомним, ранее Financial Times сообщала, что Евросоюз требует от Великобритании выплат в размере €100 млрд. Представитель ЕС Мишель Барнье заявлял, что у Брюсселя нет намерения «наказывать» Лондон за принятое решение, но королевству придется выполнить свою финансовые обязательства перед союзом.

По материалам: telegraph.co.uk
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