Боевики ИГ сбили вертолет в Ираке Недалеко от Мосула

Боевики организации «Исламское государство» сбили вертолет иракских ВВС к западу от Мосула. Об этом в субботу сообщили в командовании ВС Ирака.

По данным Associated Press, вертолет обеспечивал поддержу операции ополченцев по освобождению деревень от боевиков ИГИЛ. Пилот вертолета остался жив, сообщили в военном ведомстве.

Напомним, иракские войска вместе c международной коалицией проводят операцию по освобождению Мосула. Ранее иракское командование сообщило о намерении освободить город до конца мая. Штурм Мосула продолжается с октября прошлого года. В настоящий момент правительственные войска контролируют три четверти западной части города.