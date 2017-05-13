Все новости

13.05.17 / 21:26 Новости / Россия и мир

Боевики ИГ сбили вертолет в Ираке

Недалеко от Мосула

Флаг-ИракаБоевики организации «Исламское государство» сбили вертолет иракских ВВС к западу от Мосула. Об этом в субботу сообщили в командовании ВС Ирака.

По данным Associated Press, вертолет обеспечивал поддержу операции ополченцев по освобождению деревень от боевиков ИГИЛ. Пилот вертолета остался жив, сообщили в военном ведомстве.

Напомним, иракские войска вместе c международной коалицией проводят операцию по освобождению Мосула. Ранее иракское командование сообщило о намерении освободить город до конца мая. Штурм Мосула продолжается с октября прошлого года. В настоящий момент правительственные войска контролируют три четверти западной части города.

По материалам: ap.org
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,124 seconds.