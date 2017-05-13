Военные суды в Венесуэле приговорили более 150 демонстрантов к заключению А число представших перед судом выросло до 237 человек

Военные суды в Венесуэле приговорили к тюремному заключению порядка 155 человек в результате антиправительственных акций протеста. Об этом накануне сообщил руководитель неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Гонсало Имиоб.

Он отметил, что общее количество задержанных, представших перед судом, достигло 237 человек. По его словам, судебные дела в отношении протестующих граждан нарушают права человека.

Добавим, в Венесуэле более месяца продолжаются антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют отставки президента страны Николаса Мадуро и выступают против внесенных поправок в Конституцию о лишении парламента законодательных прав. Согласно последним данным, в ходе акций протеста в Венесуэле погибло 37 человек, пострадали более 1 тыс. жителей. Помимо этого, на начало мая уровень инфляции в стране составил порядка 92,8%.