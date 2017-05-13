В НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории в альянс Вероятно, страна будет присутствовать на саммите НАТО 25 мая

Все страны-члены Организации Североатлантического договора приняли протокол о вступлении Черногории в альянс. Об этом сообщили власти страны в официальном аккаунте в Twitter накануне.

Ратификация протокола фактически означает, что Черногория будет присутствовать на саммите альянса 25 мая в качестве участника. Вероятно, на нем объявят о вступлении государства в НАТО.

Ранее премьер-министр Черногории Душко Маркович говорил о том, что Черногория станет частью альянса 5 июня. Протокол о вступлении страны в организацию был подписан весной прошлого года. Он позволял стране получить статус наблюдателя. Ранее парламент Черногории с 46 из 81 голосов выступил «за» альянс.