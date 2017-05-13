Хакеры атаковали систему крупнейшего ж/д оператора Германии Однако к каким последствиям это привело неизвестно

Хакеры атаковали систему крупнейшего железнодорожного оператора в Германии — компания Deutsche Bahn. Об этом накануне передает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на министерство внутренних дел.

Однако к каким именно последствиям привела атака неизвестно. При этом Федеральное ведомство по вопросам информационной безопасности Германии настоятельно рекомендует пользователям обновить операционные системы.

Накануне хакерским атакам подверглись сервисы медицинских учреждений в Великобритании, где неизвестные начали вымогать деньги в обмен на разблокировку сети. В России были атакованы МВД, «Мегафон». Попытку проникнуть в сервер смог пресечь Минздрав России. По сообщению специалистов из «Лаборатории Касперского», хакеры проникали через уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.