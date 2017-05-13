На Красной площади задержали двух вкладчиков «Татфондбанка»

В Москве на Красной площади были задержаны активисты из Татарстана Иван Климов и Дмитрий Бердников. Об этом Климов сообщил в субботу ОВД-Инфо.
Задержанные — представители движения вкладчиков «Татфондбанка». Они приехали в Москву с целью обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь клиентам банка.
Бердников держал плакат с обращением к Путину, а Климов снимал его на видео. Она были намерены вручить президенту икону Казанской Божьей Матери. Обоих мужчин доставили в ОВД «Китай-Город».
Напомним, накануне на Красной площади задержали шестерых вкладчиков «Татфондбанка». У них в руках были иконы и плакаты с призывами к Путину. На них не составляли протоколы, все вкладчики были отпущены.
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