Жертвами требующего выкуп вируса стали пользователи в 99 странах

Вирус, блокирующий файлы на компьютерах и требующий $300 в биткоинах за их расшифровку, атаковал пользователей по всему миру в 99 странах. Об этом сообщили в субботу в компании Avast, занимающейся безопасностью в интернете и выпускающей антивирус.
По информации компании, всего было зафиксировано порядка 75 тысяч кибератак в разных странах. Киберпреступники использовали вирус WanaCrypt0r 2.0. Наибольшее число зараженных компьютеров находится в России, Украине и Таиланде.
При этом в «Лаборатории Касперского» сообщают, что хакерских атак было 45 тысяч. Представитель компании пояснил, что злоумышленники использовали уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17–010.
108 SQL queries done. Page generation took 0,117 seconds.
Новости партнеров: