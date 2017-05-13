Жертвами требующего выкуп вируса стали пользователи в 99 странах Злоумышленники требуют $300 в биткоинах

Вирус, блокирующий файлы на компьютерах и требующий $300 в биткоинах за их расшифровку, атаковал пользователей по всему миру в 99 странах. Об этом сообщили в субботу в компании Avast, занимающейся безопасностью в интернете и выпускающей антивирус.

По информации компании, всего было зафиксировано порядка 75 тысяч кибератак в разных странах. Киберпреступники использовали вирус WanaCrypt0r 2.0. Наибольшее число зараженных компьютеров находится в России, Украине и Таиланде.

При этом в «Лаборатории Касперского» сообщают, что хакерских атак было 45 тысяч. Представитель компании пояснил, что злоумышленники использовали уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17–010.