Все новости

14.05.17 / 00:20 Новости / Общество / Россия и мир

В России могут возобновить производство «Волги»

Спустя 9 лет после прекращения выпуска

автовазВ России могут возобновить производство автомобилей под маркой «Волга». Об этом накануне сообщили в компании «Русские машины».

По словам директора компании Зигфрида Волфа, «Волга» сможет заполнить нишу среднего коммерческого размера. На базе какой платформы инженеры будут создавать новую модель остается неизвестным.

ГАЗ прекратил выпуск «Волги» в 2008 году. Вместо нее завод запустил контактную сборку автомобилей Volkswagen и Skoda. В марте текущего года завод заявил о готовности обеспечить госзаказ на автомобиль для многодетных семей. Ранее в Сербии «Группа ГАЗ» представила очередное поколение автомобилей NEXT.

По материалам: rueconomics.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,124 seconds.