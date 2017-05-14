В России могут возобновить производство «Волги» Спустя 9 лет после прекращения выпуска

В России могут возобновить производство автомобилей под маркой «Волга». Об этом накануне сообщили в компании «Русские машины».

По словам директора компании Зигфрида Волфа, «Волга» сможет заполнить нишу среднего коммерческого размера. На базе какой платформы инженеры будут создавать новую модель остается неизвестным.

ГАЗ прекратил выпуск «Волги» в 2008 году. Вместо нее завод запустил контактную сборку автомобилей Volkswagen и Skoda. В марте текущего года завод заявил о готовности обеспечить госзаказ на автомобиль для многодетных семей. Ранее в Сербии «Группа ГАЗ» представила очередное поколение автомобилей NEXT.